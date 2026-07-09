Presidente Mulino ordena construir vivienda a familia de menor fallecida y propone sede permanente del Sinaproc en Bocas del Toro

Durante una visita al albergue temporal en el C.E.B.G. Finca 4, el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la primera dama, Maricel de Mulino, brindaron asistencia a las familias damnificadas por las inundaciones causadas por las intensas lluvias en Bocas del Toro.

En el lugar, el mandatario ordenó la construcción inmediata de una vivienda, en un terreno ya localizado, para los deudos de la menor de edad fallecida durante la emergencia, al tiempo que expresó su pésame al abuelo de la víctima.“He dado la orden de construirle a su familia un nuevo hogar con la intención de colaborar en medio de tanto dolor. Ya se encontró el terreno y se está nivelando para empezar cuanto antes con la obra.

Reitero mi sentido pésame a su abuelo, quien la criaba, y a sus seres queridos”, manifestó el presidente Mulino.En estas instalaciones se encuentran alojadas 89 personas. Allí, el mandatario conversó con los afectados, quienes relataron los daños provocados por el desbordamiento de los afluentes y las fallas en los acueductos locales que afectaron gravemente sus hogares.

Asimismo, acompañado por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, el gobernante instruyó al ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, a levantar un informe de daños estructurales una vez bajen las aguas, con el fin de gestionar soluciones habitacionales inmediatas.

Previamente, durante la inauguración de la Ciudad Deportiva de la provincia, Mulino alertó que el país enfrenta los efectos de un fenómeno de El Niño fuerte que tiende a agravarse, lo que afecta tanto la producción agrícola como a las comunidades vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

Ante este panorama, solicitó a las instituciones anticipar medidas de prevención y propuso establecer una sede permanente del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) en Bocas del Toro que funcione, además, como centro de acopio para atender emergencias con mayor celeridad.