Presidente Mulino, en la apertura de la Asamblea General de la ONU

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, estuvo presente este martes en la apertura del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), cuyo lema es “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

A su llegada, el mandatario panameño fue recibido por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La jornada de debates comenzó con la participación de países como Brasil, Estados Unidos, Indonesia y Perú.

Antes de ingresar al plenario, el presidente Mulino conversó con el Rey de España, Felipe VI, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. Guterres dio inicio al debate con un discurso centrado en los desafíos y la mediación en los conflictos globales.

El discurso de Panamá está programado para este miércoles, donde el presidente Mulino será el quinto en hablar, después de los representantes de Argelia, Ucrania, Mónaco e Irán. Además de su participación en la asamblea, el presidente Mulino tiene previsto sostener reuniones, incluyendo un encuentro con representantes de la empresa Compagnie Generale Mafritime (CMA CGD Group).