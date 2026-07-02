Presidente Mulino destaca el valor de la independencia durante acto por los 250 años de EE. UU.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, envió en mensaje de unidad al pueblo estadounidense, a través del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, durante el acto de celebración de los 250 años de independencia.

Mulino igualmente destacó y reafirmó la autonomía del Canal de Panamá, del cual resaltó que -avalado por el Tratado de Neutralidad- sirve al comercio mundial, ampliado y funcionando eficientemente en manos panameñas. “Ambas naciones construimos una relación de amistad y cooperación en la que siempre debe prevalecer el diálogo y respeto por la soberanía nacional”, concluyó.

Los Estados Unidos celebrarán este 4 de julio Freedom 250, doscientos cincuenta años de su independencia, hecho histórico ocurrido en 1776 y que sentó las bases para los ideales de libertad, democracia y derechos individuales que influyen en movimientos independentistas y democráticos a nivel mundial.

En el acto de recepción, ofrecido en las instalaciones del Biomuseo, en la entrada el Pacífico del Canal de Panamá, el embajador Cabrera, destacó los años que han caminado juntas ambas naciones hermanas, a través de una relación resiliente, profunda y mutuamente beneficiosa.

Destacó a la nación norteamericana como el principal socio comercial y de inversionistas. Resaltó el trabajo en conjunto que puso fin a la migración por el Darién, asi como proyectos de asistencia social y, además, el trabajo que han desarrollado con el Despacho de la Primera Dama para llevar agua a 40 escuelas del país.

El evento donde también asistió el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillas y esposa, así como otros ministros y autoridades.

Los actos protocolares iniciaron con el embajador Cabrera y el presidente Mulino al centro del escenario para la entrada de la bandera estadounidense por parte del Cuerpo de Infantería de Marina, para luego interpretar los himnos nacionales de Panamá y de Los Estados Unidos.

El himno nacional panameño fue interpretado por la cantante panameña Idania Dowman, mientras que el himno nacional de Estados Unidos lo interpretó la cantante estadounidense, sargento técnico Sarah Dionne, de las Fuerzas Aéreas de EE.UU.

Luego de las palabras del embajador y el presidente, la cantante Sarah Dionne interpretó God Bless America, lo que cerró los actos protocolares.