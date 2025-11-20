Presidente Mulino calificó como “portentosa obra” la Línea 3 del Metro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, calificó como “portentosa obra” la construcción de la Tercera Línea del Metro de Panamá, en especial el túnel bajo las aguas del Canal de Panamá.

“Esto es cómo otro Canal, para todos los efectos prácticos, es que estamos pasando por debajo del Canal, tiene un mérito impresionante, espero poderlo inaugurarlo pronto y avanzar”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa semanal, del jueves 20 de noviembre, en una de las áreas de construcción del Túnel de la Línea 3 del Metro, en Arraiján.

“El Metro de Panamá es un ejemplo de que el país puede hacer cosas grandes, que puede haber diferencias políticas entre gobiernos y gobiernos, pero las obras que tocan y benefician al pueblo panameño, hay que conseguir que se avancen y se terminen. Al momento de finalizar este proyecto, que entiendo es por el 2028, ojalá podamos dejar sentadas las bases para la otra línea, que es la 2A, que va a travesar la Ciudad de Panamá, que va cerca de la Universidad de Panamá”, recalcó.