Presidente Mulino asistirá a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz

El presidente José Raúl Mulino anunció que el próximo jueves, 11 de diciembre, no realizará su conferencia de prensa semanal debido a que estará en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz.

“Viajaré el domingo, por la tarde, a Oslo [capital de Noruega] para la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, y he sido invitado en el nombre de Panamá. El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac quedará a cargo de la coordinación del Gobierno”, dijo el mandatario.

“Para mí, como panameño, como presidente y como demócrata es una gran oportunidad poder estar allí, respaldando a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Así que será un gran honor compartir con otros mandatarios invictados a este importante acto que será el día 10 de diciembre”.

Mulino afirmó que regresará a Panamá el jueves 11, “muy tarde en la noche”.