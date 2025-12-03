Nacionales

Presidencia de Panamá realiza encendido navideño 2025

ML | Durante el tradicional encendido de luces del Palacio de las Garzas.
03 de diciembre de 2025

La Presidencia de la República celebró la llegada de la Navidad con el tradicional encendido de luces del Palacio de las Garzas, acto encabezado por el presidente José Raúl Mulino y la primera dama Maricel Cohen de Mulino.

El evento simbolizó el inicio de la temporada navideña y el deseo de fortalecer la unidad y la esperanza en el país, según un comunicado ofiacial de la Presidencia.

En la actividad, realizada luego de la sesión del Consejo de Gabinete, en la tarde de ayer, martes, 2 de diciembre, participaron familiares de la pareja presidencial, ministros de Estado y sus familias. Igualmente, los niños cantores, pequeñines del Hogar de la Infancia, niños del Coro Infantil de la escuela Narciso Garay, y de la Orquesta Sinfónica Juvenil Metropolitana del Ministerio de Cultura.

Se destacó la fecha como una pausa en el camino rutinario y una oportunidad para volver a lo esencial, el amor, la familia y la alegría de compartir. Además, se envió un mensaje de paz y bondad a las familias panameñas.

Rodeados de niños se realizó el conteo regresivo para iluminar la casa presidencial y el árbol ubicado frente a las escalinatas, como muestra de unidad y a celebrar los valores de la solidaridad y la fe en estas fechas de fin de años con un 2026 promisorio y un Panamá lleno de paz, prosperidad y amor.

