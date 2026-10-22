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Preocupa la inseguridad en la Cinta Costera

Ciudadanos reportan diversos hechos de hurtos y robos a tempranas horas en sitios de alta concurrencia

Preocupa la inseguridad en la Cinta Costera
Cortesía | Personas caminando en la Cinta Costera.
Preocupa la inseguridad en la Cinta Costera
Preocupa la inseguridad en la Cinta Costera
ML | Personas patinando.
Amilkar Rodriguez
22 de octubre de 2026

A través de las redes sociales, internautas denuncian la falta de seguridad en la Cinta Costera, debido a la cantidad de hurtos a vehículos, robos e intentos de robo a ciudadanos, no solo durante la noche, sino también a plena luz del día.

Un caso reciente se dio a conocer a través de la red social Instagram, donde un ciudadano frustró el intento de robo de un delincuente a un adulto mayor. Según el video, el hecho ocurrió alrededor de las 7:00 p.m. Asimismo, en el mes de mayo, tres personas asaltaron a una extranjera.

Ante esta situación, el director del Servicio de Protección Institucional (SPI), Armando King, informó que, con el objetivo de seguir fortaleciendo la seguridad no solo en la Cinta Costera, sino también en el Casco Antiguo, desde abril de este año se han incorporado 350 unidades adicionales al servicio operativo diario.

De acuerdo con King, el objetivo es prevenir delitos y garantizar el libre esparcimiento de las familias, los turistas y los ciudadanos que frecuentan estos espacios.

Igualmente, Joel Hurtado, subcomisionado de la Policía Nacional, informó que se ha reforzado la presencia policial en sectores adyacentes a la Cinta Costera, con rondas de ciclistas y patrullajes vehiculares, con el objetivo de evitar que se repitan los asaltos en la zona.

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En el mes de julio se añadieron 30 nuevas unidades policiales de bicicletas para la vigilancia de los asistentes en la Cinta Costera
Running y skaters han sido víctimas

ml | Los grupos de jóvenes que practican skateboarding en la Cinta Costera 3 han denunciado que fueron agredidos por unos niños encapuchados, supuestamente de El Chorrillo, quienes les lanzaron piedras y los golpearon con unos palos. Por otro lado, Linda Zúñiga, quien pertenece a los Adidas running, manifestó en sus redes sociales que el grupo también fue víctima de hurto de objetos de sus automóviles.

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