Potabilizadora de Mendoza operará al 75% el martes

El Canal de Panamá informó que este domingo, 9 de noviembre, que desde las 6:00 a.m. y por un período estimado de 10 horas, se realizará un mantenimiento preventivo en la planta potabilizadora de Mendoza.

“La Sección de Producción de Agua del Canal de Panamá realizará trabajos de mantenimiento en la toma de agua cruda de la planta potabilizadora de Mendoza, por lo que esta operará al 75 % de su capacidad desde las 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. del martes 11 de noviembre de 2025”, informaron en un comunicado.

Recomendaron a la población tomar las medidas necesarias para evitar el desabastecimiento durante este periodo, como almacenar agua con antelación y hacer uso racional del recurso.