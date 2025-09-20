Policlínica de Calidonia ha realizado 263 cirugías oftalmológicas en seis meses

La Policlínica Dr. Manuel Ferrer Valdés, en Calidonia, logró un avance importante en la reducción de la mora quirúrgica, beneficiando a 263 pacientes con cirugías de pterigión y chalazión durante los primeros seis meses del año, informaron de la Caja del Seguro Social (CSS).

De acuerdo con la entidad, este esfuerzo se llevó a cabo en jornadas regulares, transformando la vida de personas que llevaban años en lista de espera.

Para acelerar el proceso, el centro médico reforzó su equipo de oftalmología con la incorporación de tres especialistas de otras unidades de la institución, formando un equipo de cinco médicos dedicados.

El Dr. Carlos Alberto Chan, director médico de la policlínica, destacó que la nueva estrategia permite operar a un promedio de cinco pacientes al día, de lunes a viernes. A pesar del progreso, la lista de espera se mantiene en 1,113 pacientes.

“En estos momentos, la lista está en mil 113 pacientes (a la espera de cirugía). Si bien hemos avanzado con 263 cirugías en seis meses, seguimos reforzando el trabajo con más médicos y nuevas estrategias para darle respuesta a quienes esperan”, señaló el Dr. Chan.

Por su parte, el Dr. Iván Díaz Ríos, médico oftalmólogo, comentó que el pterigión es una condición muy común en Panamá debido a su clima tropical. “Aquí no solo hacemos cirugías, también evaluamos la evolución de los pacientes, retiramos puntos y damos seguimiento postoperatorio”, explicó.