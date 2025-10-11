Policía Nacional reporta más de 200 aprehensiones y decomiso de armas en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, se registraron 224 aprehensiones a nivel nacional como resultado de operativos de seguridad, de las cuales 162 fueron por oficio, 48 por faltas administrativas y 16 en flagrancia, informó la Policía Nacional (PN) a través de un comunicado oficial.

De acuerdo con la PN, durante estas acciones se realizaron 81 diligencias de allanamiento, que permitieron el decomiso de 30 armas de fuego, 837 municiones, B/.246,35 en efectivo, además de la recuperación de tres vehículos vinculados a distintos hechos delictivos.

En cuanto a materia de tránsito, la institución detalló que se colocaron 946 boletas por infracciones, destacando 92 por exceso de velocidad, 47 por luces no adecuadas, 12 por licencias vencidas, tres por embriaguez comprobada y cinco por hablar por celular mientras conducían. Asimismo, 33 vehículos fueron remolcados por diversas causas.

La Policía Nacional reiteró que estos operativos se mantendrán de forma permanente con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos en todo el país.