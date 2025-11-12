Policía Nacional desarticula red internacional de narcotráfico con nexos en el Aeropuerto de Tocumen

La Policía Nacional ejecutó las operaciones Eros y Colibrí, con las que desarticuló una red internacional de narcotráfico que utilizaba a Panamá como punto de tránsito para el envío de drogas hacia Europa.

Según el informe oficial, las sustancias ilícitas eran transportadas en vuelos de carga comercial y de pasajeros, con destinos principales en Francia, España y Países Bajos.

Durante las operaciones, las autoridades realizaron más de 60 allanamientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Veraguas y Herrera, que culminaron con la aprehensión de 59 personas, entre nacionales y extranjeros. También se incautaron 10 armas de fuego, más de 200 municiones y 39 mil 965 dólares en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones, que se extendieron por más de 22 meses, los miembros de la organización ocupaban posiciones estratégicas dentro del Aeropuerto Internacional de Tocumen. “Participaban de manera meticulosa y articulada en el envío de cajas, maletas y equipajes contaminados con droga, que introducían como carga comercial o suplantando equipajes de pasajeros”, explicó la institución.