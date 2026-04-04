Policía Nacional arresta a 172 personas en las últimas 24 horas

En las últimas 24 horas, la Policía Nacional informó que arrestó a 172 personas por diversas faltas y delitos, como parte de los operativos de seguridad realizados a nivel nacional.

De acuerdo con el informe oficial, 101 de las detenciones corresponden a personas requeridas por oficio, mientras que 50 fueron por faltas administrativas. Asimismo, 14 ciudadanos fueron aprehendidos por delitos relacionados con microtráfico y siete en condición de flagrancia.

La Policía Nacional destacó que durante este período, llevaron a cabo nueve diligencias de allanamiento, logrando el decomiso de cuatro armas de fuego. Además, se recuperaron dos vehículos que mantenían denuncias por hurto y robo.

Igualmente manifestó que en materia de drogas, se incautaron 107 dólares en efectivo, junto con cuatro paquetes de presunta sustancia ilícita, 58 carrizos, cuatro bolsas con polvo blanco, así como 24 bolsitas y 63 sobres que contenían hierba seca.

Por otro lado, en el ámbito del tránsito, se impusieron un total de 1,175 boletas por diversas infracciones. Entre las más recurrentes destacan 475 por exceso de velocidad, 54 por luces no adecuadas, 22 por licencia vencida, 12 por aliento alcohólico, 10 por embriaguez comprobada y ocho por el uso del teléfono celular mientras se conduce.