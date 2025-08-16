Policía Nacional apresa a un hombre y confisca armas en Parque Lefevre y Río Abajo

La Policía Nacional informó que, en coordinación con el Ministerio Público, aprehendió a un hombre y decomisó dos armas de fuego, municiones, proveedores y chalecos balísticos durante diligencias de allanamiento y registro en los corregimientos de Parque Lefevre y Río Abajo.

Asimismo, añadieron en un comunicado que, durante la operación, el ciudadano intentó darse a la fuga y lanzó un arma de fuego durante la persecución. Tanto el aprehendido como los indicios fueron puestos a órdenes de la autoridad correspondiente.