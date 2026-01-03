Policía Nacional aprehende a 151 personas en operativos de las últimas 24 horas

La Policía Nacional informó que, durante las últimas 24 horas, aprehendió a 151 personas como resultado de diversos operativos realizados a nivel nacional, como parte de las acciones para reforzar la seguridad ciudadana.

De acuerdo con el informe oficial, se llevaron a cabo 33 diligencias de allanamiento, que permitieron sacar de circulación siete armas de fuego y decomisar un total de 796 municiones. Además, las autoridades lograron la recuperación de tres vehículos con denuncia de robo.

En materia de tránsito, la institución detalló que se colocaron 810 boletas por incumplimiento del reglamento. De estas, 114 correspondieron a exceso de velocidad, 39 por luces inadecuadas y seis por embriaguez comprobada. Asimismo, 52 vehículos fueron removidos por diversas faltas.