Copa Airlines suspende vuelos a Maracaibo por el cierre del Aeropuerto La Chinita

La aerolínea Copa Airlines anunció este sábado, 3 de enero, la suspensión temporal de todas sus operaciones desde y hacia Maracaibo, Venezuela, debido al cierre del Aeropuerto Internacional La Chinita tras los recientes acontecimientos en el país.

La medida estará vigente, en principio, hasta el próximo martes 6 de enero de 2026. Con el fin de mitigar el impacto en sus usuarios, la compañía ha habilitado un plan de contingencia con las siguientes alternativas para los pasajeros afectados:

Opciones para pasajeros con vuelos programados:

- Flexibilidad en itinerarios: Se permite el cambio de fecha, origen o destino dentro de la misma región sin cargos adicionales por penalidad.

- Crédito de viaje: Los pasajeros podrán cancelar su viaje y mantener el valor total del boleto como crédito para uso futuro.

- Reembolsos: Se facilitará el reembolso de boletos no utilizados o utilizados parcialmente.

- Gestión de trámites: La aerolínea informó que todas las solicitudes deben gestionarse directamente a través de su sitio web oficial: www.copa.com.

La aerolínea recomendó a los viajeros con destinos en Venezuela mantenerse atentos a las actualizaciones de estado de vuelo y a los comunicados emitidos a través de sus canales oficiales mientras se normaliza la situación.