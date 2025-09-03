Policía honra a los miembros de la Fuerza Pública caídos en la pandemia del COVID-19

En un acto solemne se rindió homenaje a los miembros de la Fuerza Pública que perdieron la vida durante la pandemia del COVID-19, frente al “Monumento a los Caídos”, donde se colocó una ofrenda floral y se interpretó el “Toque de Silencio” a cargo de la banda de música del Servicio Nacional de Fronteras.

Durante su intervención, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego expresó: “Los hombres y mujeres de uniforme que ofrendaron su vida durante la pandemia enfrentaron un virus letal y el miedo, pero eligieron luchar hasta el final”.

Añadió que este acto los recuerda y rinde homenaje con gratitud, respeto y admiración a quienes ofrecieron lo más valioso que tiene el ser humano: su propia vida.

El titular de Seguridad Pública también dirigió unas palabras a los familiares de los caídos, al manifestar que estas pérdidas no han sido en vano. “La patria reconoce y agradece profundamente el sacrificio y la abnegación de estos guerreros. Nunca los olvidaremos; permanecerán en la memoria de esta nación con letras imborrables por su altruismo y entrega”, afirmó.

Por su parte, Bolívar Castillo, del Colegio Nacional de Profesionales de la Policía, señaló que la ocasión era propicia para reconocer a los hombres y mujeres que salieron de sus casas y de sus instituciones con la esperanza de regresar, pero no lo hicieron.

“Queremos rendir tributo a todos aquellos que cayeron en el cumplimiento del deber por la patria”, expresó.El acto contó con la presencia de directores de las distintas dependencias del Ministerio de Seguridad Pública, así como del presidente del Colegio Nacional de Profesionales de la Policía Nacional, Irving Muñoz.

La ceremonia reafirmó el compromiso del Estado de mantener viva la memoria de quienes sirvieron con integridad, amor a la patria y entrega total.