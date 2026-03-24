Poderoso portaviones USS Nimitz llegará el 29 de marzo

El portaviones USS Nimitz (CVN-68) tiene previsto incluir a Panamá como uno de los puntos clave dentro del despliegue naval “Southern Seas 2026”, una operación liderada por el Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE.UU. que busca fortalecer la cooperación marítima.

De acuerdo con la información oficial, el despliegue contempla visitas a puertos en varios países, entre ellos Panamá, además de Brasil, Chile y Jamaica, como parte de una gira que circunnavegará Sudamérica e involucrará ejercicios conjuntos con naciones aliadas.

El Ministerio de Seguridad de Panamá reportó que la visita será del 29 de marzo al 2 de abril.

El buque estará acompañado por el destructor de misiles guiados USS Gridley (DDG-101), y ambos participarán en maniobras navales y actividades de cooperación con fuerzas marítimas de América Latina.

“El despliegue Southern Seas 2026 ofrece una oportunidad única para mejorar la interoperabilidad y aumentar la competencia con las fuerzas de nuestros países socios en el ámbito marítimo”, afirmó el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de las Fuerzas Navales de EE. UU./Cuarta Flota.