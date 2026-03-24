$!Inflación, el efecto por el alza de los combustibles

El alza en los precios de los combustibles debido a la guerra en Oriente Medio, tiene un impacto en todos los sectores de la economía. Servicios, restaurantes, alimentos, actividades recreativas, fletes marítimos y transporte son actividades que ya reportan una inminente alza de costos operativos que se puede trasladar a los consumidores finales, explicaron economistas y representantes de los distintos sectores.

La presidenta del Colegio de Economistas de Panamá, Yariela Zeballos, ha explicado que un incremento en el precio de los combustibles, ocasiona “el encarecimiento del transporte”. También impacta en la “generación de energía termoeléctrica y el sector logístico, afectando además el poder adquisitivo de los panameños por aumento de la inflación”, afirmó.

El economista Patricio Bosquez, señaló que “la situación va a afectar a los tres sectores económicos (primario, secundario y terciario) y eso va a frenar la economía. Por el alza en la gasolina va a subir, tanto la canasta familiar, el costo de la vida, la energía eléctrica y todo”. Según Bosquez, si la situación continúa va a llegar un momento en que el gobierno tenga que involucrarse, ya que los más afectados son la población vulnerable.

El economista Luis Morán indicó que la tendencia al alza en los precios abarca el petróleo, gas, electricidad, fertilizantes y alimentos. Por lo que recomienda brinda apoyo al productor (ejemplo: compras masivas de insumos). Morán dijo que “el consumidor necesita más mercados periféricos y comunitarios. El mejor instrumento empleos formales, ante shocks internacionales”.