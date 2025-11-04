Planta potabilizadora de Pacora opera solo al 65% tras las lluvias

La planta potabilizadora de Pacora restableció parcialmente sus operaciones luego de que las lluvias en la zona se mantuvieran de forma intermitente. El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que su equipo técnico continúa monitoreando el caudal del río para garantizar la seguridad del proceso de potabilización.

La entidad recordó que, debido al deterioro estructural que presenta la planta, esta solo puede operar al 65% de su capacidad total, lo que mantiene la producción limitada y podría afectar el suministro en algunos sectores.

El IDAAN hizo un llamado a la población a hacer un uso racional del agua potable mientras se realizan los ajustes necesarios para estabilizar el sistema.