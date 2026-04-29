Plan Firmeza deja 138 aprehendidos, decomiso de dinero, drogas y armas

Un total de 138 personas fueron aprehendidas en las últimas 24 horas durante operativos realizados a nivel nacional. Además, se logró el decomiso de más de 13 mil balboas en efectivo, drogas y armas, como parte del Plan Firmeza, informaron de la Policía Nacional (PN).

De acuerdo con el reporte policial, se realizaron 58 diligencias de allanamiento, se decomisaron cuatro armas de fuego, 11 municiones, dos proveedores, 902 paquetes de drogas, B/. 13, 050.00 en efectivo y se recuperaron tres vehículos.

En materia de tránsito, se colocaron 1,138 boletas, de las cuales destacan: 384 por exceso de velocidad, 41 por luces no adecuadas, 14 por licencias vencidas, dos por embriaguez comprobada y 14 por uso de celular mientras se conducía.

Por otro lado, se remolcaron 51 vehículos mediante grúas por diversas causas. En tanto se registraron 104 accidentes de tránsito dejando como saldo 24 lesionados.