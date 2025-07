Al respecto, el abogado y analista Carlos Raúl Moreno afirmó que “habría que distinguir quiénes están trabajando y quiénes son estudiantes a tiempo completo, pero no se puede tratar de 10 a 15 años como estudiantes perpetuos, que normalmente son los alborotadores, porque están allí con propósitos políticos, que no es lo que esperamos de una universidad, ya que el Estado está gastando dinero subsidiando a estos elementos que son los perturbadores del orden social”.

“La universidad no tiene ninguna restricción para el tiempo de un estudiante en una carrera”, dijo Flores a La Estrella de Panamá.

Tras la declaración emitida por el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, en la que afirmó que la institución cuenta con “una cantidad importante de estudiantes que estudian y trabajan, y demoran hasta 15 años en graduarse”, las reacciones no se han hecho esperar.

“Hay que cambiar la Ley de la Universidad de Panamá para que tanto el rector como los decanos sean escogidos por concurso y no por elecciones, para evitar el clientelismo”.

“Hay que tomar en cuenta el índice académico y el número de materias para poder determinar y no ser injusto con aquellos que van a un ritmo lento, pero muy buen índice y matriculan X número de materias”.

“Lo que es inaceptable, es mantener subsidiado a un estudiante por más de 10 años y que sus notas no sean satisfactorias. El subsidio debe administrarse con eficiencia”.

El costo anual estimado por estudiante en la UP ronda los B/. 4,000.00, gracias al subsidio, el estudiante paga B/. 30.00 por semestre

Antai investiga a cerca de 900 funcionarios en la UP

ml | La directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI), Sheyla Castillo, explicó que alrededor de 200 personas están siendo investigadas en la Universidad de Panamá. “El nepotismo no solo es solo nombrar familiares, es también que familiares cercanos estén en la misma unidad administrativa o que tengan control unas con otras”, detalló. Castillo acotó que no se tiene fecha exacta para culminar con estas investigaciones. “Ahorita estamos en verificaciones de casi 900 procesos, la mayoría con base en denuncias anónimas realizados a través de la página web. La Asamblea Legislativa es la única, de las 106 instituciones estatales, que no cumplió con el 100% de su informe de transparencia. Cumplieron en 99 de los 100 puntos”, agregó.