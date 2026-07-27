Cultura

28 aspirantes competirán por el título de Miss Universe

Las que compiten en el certamen representan a Bocas del Toro, Casco Antiguo, Coclé, Colón, Chiriquí, Chitré, Darién, David, Herrera, La Chorrera, Las Tablas, Panamá Centro, entre otras

28 aspirantes competirán por el título de Miss Universe
CARLOS ROSAS | Las 28 candidatas que participarán para ser la próxima Miss Universe Panamá.
28 aspirantes competirán por el título de Miss Universe
ML | Mirna Caballini Bouche.
28 aspirantes competirán por el título de Miss Universe
ml | Ensayos con Max Morrell.
Maribel Salomón
27 de julio de 2026

La Organización Señorita Panamá S.A., licenciataria oficial de Miss Universe en el país, anunció la celebración de Miss Universe Panamá 2026, cuya gran final se realizará el próximo sábado, 5 de septiembre, en la Arena Roberto Durán, desde donde se transmitirá en directo la elección de la representante panameña para la edición número 75 de Miss Universe.

En esta edición participarán 28 candidatas, representantes de las principales regiones turísticas del país, quienes competirán por la corona nacional y el derecho de representar a Panamá en el certamen internacional de belleza.

Como parte de la septuagésima quinta conmemoración del aniversario de Miss Universe, la organización informó que el evento contará con una producción de clase mundial que combinará lujo, elegancia, entretenimiento, innovación y elementos de la cultura panameña.

La organización destacó que Miss Universe Panamá es una plataforma que impulsa el arte, la cultura, el folclore, el turismo y las industrias creativas del país, proyectando la identidad panameña ante una audiencia internacional que supera los 36 millones de personas.

Asimismo, señaló que cada edición reúne a cientos de profesionales, entre productores, diseñadores, artistas, músicos, bailarines, maquilladores, estilistas y creativos, consolidándose como uno de los espectáculos de mayor proyección internacional que se realiza en Panamá.

Competencia preliminar

ml | La competencia continuará el viernes 4 de septiembre con la Gala Viva Panamá, correspondiente a la fase preliminar del certamen, que tendrá lugar en la Arena Roberto Durán a partir de las 8:00 p.m.

75
años cumplirá el certamen desde su primera edición en 1952.
Presentación de candidatas

ml | La agenda oficial iniciará el 9 de agosto con Miss Universe Panamá Runway, una noche dedicada a la presentación de las candidatas, la moda y la promoción de las industrias creativas. El evento será en Aurora at Soho, a las 6:00 p.m.

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