Piden colaboración para encontrar a joven de 19 años desaparecido en Gualaca, Chiriquí

La Fiscalía Regional de Chiriquí, a través de La Sección de Atención Primaria, adelanta las investigaciones por el delito contra la libertad (persona desaparecida) en perjuicio de José Alexander López 19 años de edad, informaron del Ministerio Público (MP).

La denuncia fue interpuesta ante el Ministerio Público, por parte de su abuela, quien manifestó que su nieto, el 21 de diciembre 2025 salió de su residencia ubicada en la barriada Ansa, distrito de Gualaca, para dirigirse hacia el desfile navideño que se realizaría en Boquete y desde esa fecha no ha vuelto a ver.

En su declaración describe a José Alexander de contextura delgada, estatura alta, de tez morena, cabello corto encrespado de color negro, usa arete en la oreja derecha.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, si tiene información sobre el paradero de José Alexander López por favor comunicarse a los siguientes teléfonos de la Sección de Atención Primaria de Chiriquí:728-4207/ 728-4203.

“Su información será tratada con la más estricta confidencialidad”, agregaron.