A.Rodríguez | Gremios periodísticos, comunicadores sociales, representantes de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil se concentraron ayer en las afueras del diario La Prensa, ubicado en la avenida 12 de Octubre, para expresar su rechazo al atentado perpetrado contra la residencia del periodista y subdirector asociado de ese medio, Rolando Rodríguez.

La manifestación pacífica, convocada para las 4:00 p.m., reunió a distintos sectores vinculados a la comunicación y la defensa de los derechos ciudadanos, quienes alzaron su voz para condenar los hechos ocurridos el pasado 14 de noviembre.

Bajo consignas como “¡Que la voz que cuestiona nunca calle!”, los manifestantes hicieron un llamado a las autoridades para que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias para el ejercicio de la labor periodística y se respete el derecho de los comunicadores sociales a desarrollar su trabajo sin intimidaciones ni amenazas.