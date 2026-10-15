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Periodistas panameños desde la primera línea tras el sismo

Comunicadores como Maredith Serracín, Hugo Famanía, Viola Guevara, Natali Reyes, Demetrio Ábrego, Jaime Saldaña, Emilio Batista, Jorge Mariscal A., registran lo que acontece tras el sismo de 7.5

Periodistas panameños desde la primera línea tras el sismo
AFP | Casa derrumbada en Tonosí, situada a 340 km al suroeste de la ciudad de Panamá. DANIEL DE CARTERET / AFP
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Periodistas panameños desde la primera línea tras el sismo
Lineth Rodríguez
15 de octubre de 2026

El sismo que sacudió a Panamá volvió a poner sobre la mesa la importancia del trabajo informativo de los profesionales del periodismo frente a una sociedad plagada de información falsa. Los medios tradicionales han optado por llevar la inmediatez a través de sus redes sociales y lo han hecho de la mano de los conocedores: aquellos que arriesgan su vida, que en medio de la desesperanza extienden sus brazos para ayudar y que no temen dormir a la intemperie para llevar la noticia.

Para el periodista y escritor Egber Lewis, “cada vez que se dé un hecho natural, como una pandemia o un sismo, los periodistas harán la diferencia. En estos escenarios es donde la gente necesita explicaciones, datos concretos y mucha orientación. Y los periodistas, en ese sentido, son irreemplazables”.

Pasado el sismo, hemos visto durante ocho días a talentos como Maredith Serracín, Hugo Famanía, Viola Guevara, Luis Alberto Jiménez, Natali Reyes, Demetrio Ábrego, Jaime Saldaña, Emilio Batista y Jorge Mariscal A., entre otros profesionales, reportear, consolar y hasta poner el hombro para ayudar a los afectados.

“Me parece que se está haciendo un trabajo básico, elemental, bueno, respondiendo las preguntas comunes: qué, quién, cómo, cuándo y dónde”, destacó el director de Radio Hogar y periodista Eduardo Soto Pimentel.

Asimismo, la profesora de la Usma y periodista Rosa Guizado, dijo que siempre se “ha discutido mucho sobre si es necesario el trabajo del periodista y me parece que, en una circunstancia como esta, lamentable y triste, ha quedado más que demostrado que todo el esfuerzo y todo el trabajo que han hecho los profesionales”, destacó y agregó que no solo son los periodistas, sino los diferentes profesionales que trabajan en los medios.

“Hace falta ese trabajo profundo que era común antes, que responde a los por qué, que nos ayudaría ver a futuro la situación”, Soto
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