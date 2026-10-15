Periodistas panameños desde la primera línea tras el sismo

El sismo que sacudió a Panamá volvió a poner sobre la mesa la importancia del trabajo informativo de los profesionales del periodismo frente a una sociedad plagada de información falsa. Los medios tradicionales han optado por llevar la inmediatez a través de sus redes sociales y lo han hecho de la mano de los conocedores: aquellos que arriesgan su vida, que en medio de la desesperanza extienden sus brazos para ayudar y que no temen dormir a la intemperie para llevar la noticia.

Para el periodista y escritor Egber Lewis, “cada vez que se dé un hecho natural, como una pandemia o un sismo, los periodistas harán la diferencia. En estos escenarios es donde la gente necesita explicaciones, datos concretos y mucha orientación. Y los periodistas, en ese sentido, son irreemplazables”.

Pasado el sismo, hemos visto durante ocho días a talentos como Maredith Serracín, Hugo Famanía, Viola Guevara, Luis Alberto Jiménez, Natali Reyes, Demetrio Ábrego, Jaime Saldaña, Emilio Batista y Jorge Mariscal A., entre otros profesionales, reportear, consolar y hasta poner el hombro para ayudar a los afectados.

“Me parece que se está haciendo un trabajo básico, elemental, bueno, respondiendo las preguntas comunes: qué, quién, cómo, cuándo y dónde”, destacó el director de Radio Hogar y periodista Eduardo Soto Pimentel.

Asimismo, la profesora de la Usma y periodista Rosa Guizado, dijo que siempre se “ha discutido mucho sobre si es necesario el trabajo del periodista y me parece que, en una circunstancia como esta, lamentable y triste, ha quedado más que demostrado que todo el esfuerzo y todo el trabajo que han hecho los profesionales”, destacó y agregó que no solo son los periodistas, sino los diferentes profesionales que trabajan en los medios.