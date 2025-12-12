$!Perezosos, los aliados esenciales del abono natural de los bosques

Los perezosos cumplen una función vital en el mantenimiento de los bosques, aportando nutrientes al suelo y favoreciendo el crecimiento del follaje, lo que los convierte en una pieza clave para el equilibrio del ecosistema, así lo explicó, Diorene Smith, médico veterinaria, especialista en estas especies.

Smith detalló que Panamá alberga tres especies de perezosos, el de dos garras(Choloepus hoffmanni), el de tres garras (Bradypus pygmaeus) y el perezoso pigmeo de tres garras (Bradypus pygmaeus), este último es endémico de la isla Escudo de Veraguas y catalogado en “peligro crítico de extinción”.

La especialista señaló, que estos animales, al alimentarse de hojas y descender solo una vez por semana, para defecar, depositan nutrientes esenciales que enriquecen la tierra, ayudando a mantener los bosques verdes. Subrayó que, “son animales que aportan abono natural y contribuyen al equilibrio del ecosistema”.

Por su parte, Ana López, cuidadora de perezosos en programas de conservación animal, advirtió que, no deben ser mantenidos como mascotas, ya que están adaptados a la vida silvestre y los cambios de ambiente pueden afectar gravemente su salud.