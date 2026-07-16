Peleas en Alanje ponen en la lupa a locales nocturnos

Los casos de riñas y peleas en el distrito de Alanje, provincia de Chiriquí, siguen generando preocupación entre los moradores, quienes afirman que se necesita más vigilancia por parte de las autoridades, principalmente en los lugares de recreación.

El suceso mas reciente ocurrió el pasado domingo 12 de julio en el bar El Tucaso, ubicado en el sector conocido como Mostrenco, donde una joven resultó herida tras recibir un botellazo en el rostro durante una riña. La afectada fue trasladada a un centro hospitalario, donde recibió nueve puntos de sutura debido a la lesión.

Ante este y otros incidentes de peleas registrados en la región, la alcaldesa de Alanje, Doris Anays Atencio, indicó que “aunque estos hechos no se registran con frecuencia en el distrito, mantenemos comunicación con las autoridades de seguridad para vigilar todas las áreas de recreación, especialmente durante los fines de semana”.

En relación con la riña ocurrida el pasado fin de semana, la alcaldesa explicó que: “Lo primero que hicimos fue pedir el informe a la Policía para poder proceder con las sanciones que correspondan, ya que existe una responsabilidad por parte de quien administra el local. Este establecimiento cuenta con patente y registro vigente a través del Ministerio de Comercio e Industrias”.

En tanto, una residente del corregimiento de Canta Gallo, quien pidió reserva de su nombre, señaló que dichos eventos ocurren de forma frecuente, y que tras la falta de unidades policiales competentes, no se atienden con la diligencia que se requiere.