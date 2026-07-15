Patronato del Santo Tomás revisará demandas de los administrativos

Hoy se realizará una reunión entre la junta directiva del Patronato del Hospital Santo Tomás y representantes del personal administrativo, luego de que los trabajadores realizaran durante tres días manifestaciones y paros escalonados de labores para exigir el cumplimiento de la escala salarial y el ajuste que, según la Asociación de Servidores Públicos del Hospital Santo Tomás (ASERPUHST), debió aplicarse a finales de 2025.

Lizandro Quintero, secretario general de ASERPUHST, señaló: “Nosotros podemos negociar el porcentaje y lo vamos a plantear en la mesa. Lo que sí rechazamos es la actitud del Patronato de tratar de inflar las cifras y hacer ver que estamos pidiendo demasiado. Lo que solicitamos es un aumento mensual de 120 dólares para cada trabajador, que podría reflejarse a finales de 2026 o en 2027, porque siempre quedan ahorros presupuestarios”.

Por su parte, el director médico del Hospital Santo Tomás, Luis Carlos Bravo, resaltó que “el acuerdo sobre la escala salarial, establece incrementos del 14 % cada tres años en las primeras etapas, mientras que para las jefaturas los aumentos oscilan entre el 10 % y el 12 %.

Sin embargo, indicó que “la propuesta presentada por los trabajadores contempla un aumento del 20 % para todos los funcionarios, algo que no es económicamente viable con el presupuesto actual del hospital”.