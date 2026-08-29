Panamá y República Dominicana consolidan el cierre de operaciones migratorias tras la supresión de visas

El histórico acuerdo de supresión de visas entre Panamá y República Dominicana alcanzó su etapa definitiva con el cierre oficial de las labores y trámites consulares del Servicio Nacional de Migración (SNM) en territorio dominicano.

Para consolidar este logro bilateral, una delegación de alto nivel encabezada por el director general del SNM, Roger Mojica Rivera, ejecutó con éxito una misión oficial en el Consulado panameño.

La comitiva, integrada también por la directora de Administración y Finanzas, Johana Córdoba; la jefa de Asuntos Internacionales, Ethazel Gómez; la jefa de Auditoría, Ingrid Serrano; y el jefe de Bienes Patrimoniales, Yair Rivas, supervisó el cumplimiento de las metas establecidas.

Durante la visita se completó la auditoría documental, el retiro de los equipos tecnológicos y el ordenamiento de los expedientes correspondientes al período 2022-2026, los cuales quedaron bajo la custodia formal del Consulado conforme a las normativas de gestión documental.

Con esta acción, Panamá culmina de manera transparente y eficiente una fase clave en sus relaciones diplomáticas con el país caribeño, optimizando los recursos del Estado y reafirmando el fortalecimiento de la cooperación mutua tras la eliminación de los requisitos de visado.