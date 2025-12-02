Panamá y la Unión Europea reafirman cooperación aduanera

Con el objetivo de fortalecer la cooperación técnica en materia aduanera, Carmen Tapia, subdirectora Técnica de la Autoridad Nacional de Aduanas, se reunió con S.E. Izabela Matusz, Embajadora de la Unión Europea.

Durante la visita, la embajadora hizo entrega de documentación técnica esencial, incluyendo los sellos oficiales utilizados para la emisión y endoso de los Certificados de Circulación EUR 1; así como información clave sobre los servicios encargados de las verificaciones posteriores de los certificados EUR.1/EUR-MED.

Esta documentación garantiza la aplicación adecuada de las reglas de origen preferenciales para certificados emitidos por las autoridades de Estonia, Republica Checa, Hungría y Eslovaquia en el fortalecimiento de la seguridad jurídica y la eficiencia de las transacciones comerciales bilaterales.

En este encuentro también estuvieron presentes por Aduanas la asesora de la subdirección técnica, Laura Santa María y el Director de Gestión Técnica, Joel Castro.