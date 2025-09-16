Panamá y EE.UU. realizan jornada médica en Azuero

En el marco de la jornada médica denominada “Ejercicios Amistad”, instituciones médicas de Panamá y el Comando Sur de los Estados Unidos proyectan realizar 108 estudios de endoscopia y colonoscopia, e igual número de ecocardiogramas a pacientes de la región de Azuero.

La jornada se realizará del 16 al 18 de septiembre en el Hospital Dr. Gustavo Nelson Collado, de la Caja de Seguro Social, en Chitré, en conjunto con el Ministerio de Salud, el Gobierno Nacional y el Comando Sur.

El Dr. Avelino Escobar, director suprarregional de la CSS, destacó que “esta jornada médica conjunta fortalece la transferencia de conocimientos y experiencias entre especialistas nacionales e internacionales para consolidar la capacidad instalada del sistema de salud”.

Elías Corro, gobernador de la provincia de Herrera, por su parte dijo que, “esto marca un momento especial, un testimonio de la fortaleza de nuestros lazos de amistad y cooperación entre Panamá y los Estados Unidos. A través de estos procedimientos, buscamos no solo mejorar la atención médica de nuestros ciudadanos, sino también fortalecer nuestras capacidades y compartir cimientos valiosos”.

En tanto, representantes del Comando Sur manifestaron su disposición de continuar apoyando acciones conjuntas que contribuyan al bienestar de la población panameña.

Médicos especialistas de la Fuerza Armada de los Estados Unidos trabajan mancomunadamente con profesionales de la salud panameños para reforzar la capacidad de respuesta en procedimientos médicos de alta complejidad.