Redacción Web
03 de noviembre de 2025

Con la izada del pabellón nacional y con gran fervor patriótico, el presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, acompañado de la primera dama Maricel Cohen de Mulino, y su gabinete, encabezaron los actos protocolares por los 122 años de la separación de Panamá de Colombia, hoy 3 de noviembre de 2025.

Todo arrancó, a las 5:00 a.m. frente al Palacio de Las Garzas, con Mulino encabezando las tradicionales dianas. “¡Feliz 3 de noviembre a todos!”, expresó con emoción el presidente, junto a un nutrido grupo de ciudadanos de todas las edades, que presenció este emotivo acto, disfrutando de la música, ondeando la bandera nacional y coreando al unísono ¡viva Panamá!

Ya por la mañana, junto a sus ministros de Estado, invitados especiales y personalidades, Mulino participó del Te Deum en la Basílica Catedral Santa María La Antigua, y la sesión solemne del Consejo Municipal, en honor a la fecha.

El empresario Rodolfo Moreno, productor de Chitré, fue designado abanderado de la Ruta 1 de los desfiles oficiales en Ciudad de Panamá, en reconocimiento a su labor en el sector agropecuario. Moreno recibió la enseña patria por parte del mandatario durante una ceremonia realizada en el Palacio de las Garzas.

José ‘Chema’ Caballero, jugador panameño de los Yankees de Nueva York, de las Grandes Ligas de béisbol, en Estados Unidos, fue otra de las personalidades que se dieron cita en la Presidencia de la República, para celebrar un año más la Separación de Panamá de Colombia de 1903.

$!Panamá vivió a lo grande las celebraciones del 3 de noviembre

La alegría por celebrar a Panamá como república, también resonó en la ruta dos de la vía España, donde, con el respeto que significa la conmemoración, estudiantes, docentes, autoridades e integrantes de las delegaciones que marchan, este 3 de noviembre, se presentaron ante un efusivo público para rendirle honor a la patria.

Los abanderados fueron 15 estudiantes que tuvieron destacada participación en los Juegos Codicader 2025 de Costa Rica. Entre estos atletas estaba Sebastián Castillo, campeón nacional e internacional de karate; Jesús Valencia, delantero del Instituto Rubiano, que representó a Panamá en fútbol; José Moscote, del equipo de tritones que ganó 5 medallas de oro en Costa Rica; además, un grupo de ajedrecistas que fueron campeones en el nivel primario en Nicaragua y los de premedia, quienes ganaron el torneo costarricense.

Por su parte, Edwin Gordón, director General de Educación, felicitó a la Comisión Nacional de Desfiles Patrios por la forma acertada de organizar estos festejos. “Tenemos varias delegaciones, 36 colegios secundarios y seis bandas independientes que desfilarán hoy. La organización no permite que hagan una pausa tan extensa frente a la tarima de las autoridades, hemos tenido varias reuniones de logística para que fluya el desfile, no demoremos tanto, puedan verse todas las bandas y que el público disfrute”, concluyó Gordón.

Algunas de las bandas de guerra que participaron en la ruta #2, fueron los institutos Nacional y el Técnico Don Bosco, los colegios La Salle, Javier, Claret y Las Esclavas; las escuelas Profesional Isabel Herrera Obaldía y Panamá, entre otras delegaciones escolares, además, la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Migración.

Tradicionalmente, las paradas patrias rinden tributo a los próceres de la independencia, aspecto en el que destacan el orgullo nacional y la participación de miles de jóvenes alumnos, educadores, bandas independientes y entidades de seguridad que colmaron las avenidas de música, civismo y nuestros hermoso tricolor.

Varias otras comunidades, junto a sus autoridades locales, realizaron desfiles y diversas actividades en honor a la patria, y muchas se extendieron durante altas horas de la noche.

Mañana, 4 de noviembre, también hay festejos por conmemorarse el Día de los Símbolos Patrios.

* Con información de Meduca y Ministerio de la Presidencia.

