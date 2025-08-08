Panamá, sede de foro contra drogas

Durante dos días, Panamá se posicionó como sede de la “Conferencia Internacional de Drogas Sintéticas 2025”, informó el Ministerio de Seguridad (Minseg).

El evento que tuvo como finalidad generar un diagnóstico claro, articular acciones concretas y fomentar políticas basadas en evidencia que permitan contener y revertir el avance de estas sustancias que no conocen fronteras, destacó la entidad de seguridad en Panamá.

Frank Alexis Abrego, ministro de Seguridad Pública, señaló que “este quizás es el primer foro dedicado exclusivamente al fenómeno de las drogas sintéticas, que como han señalado los expertos, está en expansión desde el hemisferio norte hacia Latinoamérica y Europa. “Panamá, por su posición geográfica y su red logística, se convierte en un punto clave en el tránsito de precursores químicos y herramientas utilizadas para su producción”, explicó el ministro Abrego.

En tanto, Jorge Luis Vargas, director general de la Policía de Colombia y asesor internacional en el combate contra las drogas sintéticas, subrayó: “Estamos frente a un reto enorme, las drogas sintéticas no requieren grandes cultivos ni extensos territorios. En un baño puede producirse fentanilo con una máquina pequeña”. Vargas agregó que “las ganancias son descomunales, una pastilla cuesta 50 centavos producirla y se vende entre 20 y 30 dólares en las calles de Estados Unidos o Europa. Las mafias están migrando hacia este modelo, y si no actuamos ahora, veremos una tragedia similar o peor a la que causó la cocaína”.

El Minseg expresó que Panamá no solo abre sus puertas al diálogo global, sino que se consolida como plataforma de cooperación, prevención y acción frente a una amenaza que exige respuestas urgentes y coordinadas.