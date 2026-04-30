Panamá se posiciona en el ‘top’ de alcaldías con mejor desempeño

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Los cinco alcaldes capitalinos mejor valorados son:1º Clara Brugada (Ciudad de México) +61,7%.2º Carolina Mejía (Santo Domingo) +60,3%.3º Mayer Mizrachi (Ciudad de Panamá) +51,1%.4° reina Rueda (Managua, Nicaragua)5°Carlos Fernando Galán (Bogotá, Colombia)▪️Los alcaldes con menor nivel de aprobación son: 16º Ricardo Quiñónez (Ciudad de Guatemala) +23,2%.17º Iván Arias (La Paz) +19,6%.18º Luis Bello (Asunción) +18,5%.▪️en cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el alcalde que registra el mayor crecimiento es mayer mizrachi (ciudad de panamá), con una suba de +4,7 puntos porcentuales. en contraste, juan diego zelaya (tegucigalpa) presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -4,4 puntos porcentuales.