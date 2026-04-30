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Panamá se posiciona en el ‘top’ de alcaldías con mejor desempeño

De acuerdo con informe de CB Global Data, el alcalde de Panamá registra un incremento en su nivel de aprobación

Panamá se posiciona en el ‘top’ de alcaldías con mejor desempeño
Cortesía | Las alcaldesas Clara Brugada (México), Carolina Mejía (República Dominicana) y el alcalde de la ciudad de Panamá Mayer Mizrachi.
Panamá se posiciona en el ‘top’ de alcaldías con mejor desempeño
Redacción
30 de abril de 2026

La Alcaldía de Panamá ha liderado diversas actividades y transformaciones de espacios, movilidad, turismo, gastronomía y cultura que posicionan a la ciudad con un gran potencial atractivo para la economía y la inversión extranjera.

El estudio CB Global Data coloca a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el primer lugar del ranking con una imagen positiva del 61.7 %, consolidando un crecimiento respecto al mes anterior, cuando registraba un 57.6 %.

En la segunda posición se ubica Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, quien registra un sólido 60.3 % de aprobación. Aunque se mantiene como una de las figuras mejor evaluadas de la región, experimentó una ligera variación frente al 60.1 % que obtuvo en marzo pasado.

El podio de los tres mejor evaluados lo completa el panameño Mayer Mizrachi. El alcalde de Panamá logró un notable ascenso en su popularidad, pasando de un 46.4 % en marzo a un 51.1 % de imagen positiva en abril.

Recientemente, la ciudad de Panamá celebró un año del Casco Peatonal, iniciativa que transforma el Casco Antiguo en un espacio para la convivencia de nacionales y extranjeros. Con más de 800,000 visitantes y aportes por encima de los 15 millones, este proyecto potencia la cultura, la gastronomía, el turismo y la economía de comercios locales y microempresarios.

Mizrachi habría alcanzando un 51.1 % de respaldo ciudadano en el mes de abril, según informe de CB Global Data
Ranking de alcaldes capitalinos de LATAM - abril 2026

ml | Los cinco alcaldes capitalinos mejor valorados son:

1º Clara Brugada (Ciudad de México) +61,7%.

2º Carolina Mejía (Santo Domingo) +60,3%.

3º Mayer Mizrachi (Ciudad de Panamá) +51,1%.

4° reina Rueda (Managua, Nicaragua)

5°Carlos Fernando Galán (Bogotá, Colombia)

▪️Los alcaldes con menor nivel de aprobación son:

16º Ricardo Quiñónez (Ciudad de Guatemala) +23,2%.

17º Iván Arias (La Paz) +19,6%.

18º Luis Bello (Asunción) +18,5%.

▪️en cuanto a la variación de la imagen positiva respecto al mes anterior, el alcalde que registra el mayor crecimiento es mayer mizrachi (ciudad de panamá), con una suba de +4,7 puntos porcentuales. en contraste, juan diego zelaya (tegucigalpa) presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -4,4 puntos porcentuales.

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