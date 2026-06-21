Panamá reitera reconocimiento a Edmundo González y ofrece su territorio para diálogo entre Cuba y EE.UU.

Durante el evento de antesala de la 56.ª Asamblea General de la OEA, en Panamá, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha, reiteró el reconocimiento a Edmundo González como presidente de Venezuela, se refirió a la situación que atraviesa Cuba, al tiempo destacó la gestión que logró la liberación de tres panameños.

El canciller manifestó que Panamá reconoce a Edmundo González como presidente electo; no obstante, respeta las decisiones que los venezolanos tomen.

“Varios cancilleres hemos hablado, también he hablado con el secretario (Albert) Ramdin, sobre lo oportuno que sería involucrar a las democracias del continente en un diálogo con todos los actores venezolanos, que culmine en una elección libre y justa. Claro, hay que dar garantías, hay que hacer, desde una iniciativa venezolana, cambios profundos al sistema electoral, etc., etc., etc. Pero, evidentemente, para que Venezuela sea insertada en la comunidad latinoamericana, debe tener un gobierno que sea respaldado en las urnas, y eso es lo que todos tenemos, eso es lo que todos queremos, y esperemos que sea pronto”, dijo Martínez-Acha.

Con respecto a Cuba, el diplomático enfatizó que estuvo en Cuba el pasado 28 de marzo, a propósito de dar seguimiento a los panameños que están detenidos allí, logrando que tres panameñas fuesen liberadas: “gracias a la buena voluntad del gobierno cubano, quedan siete allí”.

En cuanto a las conversaciones con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, el canciller panameño dijo que Cuba estaba en disposición de conversar sobre todos los temas, simplemente en condiciones de igualdad. “Es una relación bilateral, donde ocurren cosas que ni usted ni yo conocemos, y que sí esperamos que entre la disposición del gobierno cubano de conversar en base a igualdad, y la disposición del gobierno americano de también mantenerse en diálogo, en aras de encontrar soluciones por la vía de la coexistencia pacífica y el entendimiento emocional”, destacó

El representante de la diplomacia panameña detalló que “Panamá se ofreció para ser un país donde ese diálogo podría tener lugar. Los cubanos aceptaron, los Estados Unidos no han aceptado, pero sí lo ven como una posibilidad. Simplemente por mover, podemos incentivar que el diálogo culmine en un entendimiento en concesiones que permitan que la sociedad cubana avance hacia un progreso del siglo XXI, hacia una apertura económica y sí hacia un proceso político que poco a poco satisfaga los intereses de los cubanos”, planteó.