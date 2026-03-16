Panamá recibe al presidente alemán Frank-Walter Steinmeier

En la mañana de este lunes 16 de marzo, arribó al país Frank-Walter Steinmeier, presidente de Alemania.

El mandatario de Alemania fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, por el canciller panameño, Javier Martínez-Acha. El encuentro forma parte de una gira que realiza por América Latina, la cual también incluirá visitas a Guatemala y México.

“El foco estará en estrechar relaciones con socios comerciales en la región, con los que compartimos valores, además de promover la democracia, el Estado de derecho y la discusión sobre desafíos globales”, según la oficina del jefe de Estado germano.

El presidente José Raúl Mulino sostuvo a inicio de este mes un encuentro con Steinmeier, en el que conversaron sobre nueva realidad de la geopolítica internacional y el acercamiento de Panamá con la Unión Europea.