Panamá reafirma su soberanía en la clausura del ejercicio Panamax 2025

El ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, afirmó de manera contundente que “Panamá está lista para defender su soberanía” durante la ceremonia de clausura del Ejercicio Panamax Alfa 2025. El evento, que tuvo lugar en el Anfiteatro de la Presidencia, destacó la preparación y coordinación de los estamentos de seguridad del país.

Durante su discurso, el ministro Abrego enfatizó la capacidad operativa de la Policía Nacional (PN), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio de Protección Institucional (SPI) y el Servicio Nacional de Migración (SNM). “El reto no termina aquí. Les exhorto a seguir perfeccionando estas capacidades y a transformar cada aprendizaje en acciones concretas”, dijo Ábrego. También estuvieron presentes unidades del Comando Sur de Estados Unidos.

El ministro Abrego agradeció la colaboración del Gobierno de Estados Unidos, destacando que el apoyo técnico y la cooperación son fundamentales para la planificación y ejecución del ejercicio. “Esta colaboración reafirma la solidez de nuestra relación bilateral y el compromiso compartido con la seguridad regional”, señaló.

El Panamax es una operación conjunta y combinada que busca proteger y defender el Canal de Panamá. En esta edición, la subcomisionada del Senafront, Maritza Censión, hizo historia al convertirse en la primera mujer en dirigir el ejercicio. La subcomisionada explicó que el ejercicio simuló operaciones para contrarrestar amenazas terroristas contra la vía interoceánica, demostrando la preparación del país.

Como parte de los anuncios, el ministro Abrego informó que, por instrucciones del presidente José Raúl Mulino, el próximo ejercicio Panamax estará a cargo del Servicio Nacional Aeronaval y se transformará en un evento de carácter multinacional.