Panamá propone reunión de alto nivel para enfrentar el narcotráfico y fortalecer la democracia

El presidente José Raúl Mulino, hizo un llamado a los países miembros de la Comunidad de las Democracias para organizar una reunión de alto nivel enfocada en la seguridad, el combate al crimen organizado internacional y la lucha contra el narcotráfico.

Este jueves, 25 de junio, durante su intervención en el foro Comunidad de las Democracias, evento paralelo a la Asamblea de la OEA., el mandatario sostuvo que la región necesita pasar de los diagnósticos a la acción concreta, mediante compromisos verificables y mecanismos de cooperación efectivos entre las agencias de seguridad de los distintos países.

Mulino advirtió que el narcotráfico se ha convertido en una de las principales amenazas para la estabilidad democrática en América Latina, al señalar que sus recursos financian procesos de erosión institucional y afectan la gobernabilidad de los Estados.

“El narcotráfico financia la erosión de la democracia en nuestra región, y la comunidad internacional aún no ha respondido a esa amenaza de manera organizada y efectiva”, expresó el mandatario.

El presidente destacó que las declaraciones y compromisos asumidos en los foros internacionales solo adquieren valor cuando se traducen en resultados tangibles. En ese sentido, exhortó a los miembros de la Comunidad de las Democracias a impulsar acciones coordinadas que produzcan impactos reales en materia de seguridad y fortalecimiento institucional.

Asimismo, recordó que Panamá asumió la presidencia pro tempore de la organización con el compromiso de ejercer un liderazgo orientado a resultados. “Queremos que al final de este año podamos mirar atrás y decir que hicimos algo concreto por la democracia”, afirmó.

Mulino concluyó su mensaje señalando que los momentos decisivos exigen liderazgo y determinación. “La historia no recuerda a quienes tuvieron los mejores discursos; recuerda a quienes tuvieron el coraje de actuar. Eso es lo que este momento nos exige”, manifestó.