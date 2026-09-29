Panamá presidirá la mesa directiva en la 63.ª reunión del Consejo Directivo de la OPS

Panamá fue elegido para ejercer la Primera Vicepresidencia de la Mesa Directiva del 63.º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), reunión celebrada en el marco de la 78.ª Sesión del Comité Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para las Américas. La designación se hizo efectiva este 29 de septiembre de 2026, durante el desarrollo de la agenda regional que aborda cooperación, planificación sanitaria e innovación tecnológica.

La delegación panameña está encabezada por el viceministro de Salud, el doctor Manuel Zambrano, acompañado por la directora general de Salud, la doctora Yelkys Gill; la directora de Planificación, la doctora Yamileth Cortés; y la representante de la Oficina de Asuntos Internacionales, la licenciada Lilia Salcedo de Morales. Durante la jornada, Zambrano intervino en representación del país en la presentación del Informe Anual del director de la OPS, el doctor Jarbas Barbosa da Silva.

Como parte de la agenda de trabajo, la delegación sostuvo una reunión bilateral con los equipos de Sistemas y Servicios de Salud (HSS) y Fuerza de Trabajo en Salud (HW) de la OPS/OMS para fortalecer la gestión y planificación del recurso humano en el sector sanitario. En dicho espacio se presentó una demostración del Sistema de Información de Recursos Humanos para la Salud, desarrollado por Panamá con la asistencia técnica de la OPS, plataforma que optimizará la disponibilidad y el análisis de datos para la toma de decisiones estratégicas.

El encuentro técnico abordó además los avances en el uso de inteligencia artificial (IA) orientados al análisis de equipos médicos básicos y a la proyección de necesidades de capital humano, así como la presentación del Campus Virtual de Capacitación de la OPS/OMS.