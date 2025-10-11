Panamá participa del October Big Day

Cientos de personas acudieron la mañana del sábado 11 de octubre a uno de los ejercicios de ciencia ciudadana más grandes del planeta: el avistamiento de aves, como parte de la jornada mundial October Big Day, informó el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente).

Mi ambiente comunicó que familias, estudiantes, organizaciones ambientales y miembros de la comunidad científica se reunieron en áreas protegidas, playas, zonas boscosas y espacios urbanos para registrar aves comunes y descubrir nuevas especies. El ministro encargado de Ambiente, Óscar Vallarino, destacó que cada año más personas y jóvenes se suman a este tipo de iniciativas, impulsadas además por herramientas tecnológicas. Mencionó en particular Merlin, una plataforma gratuita que permite identificar aves por su canto, y eBird, la aplicación oficial que recopila los registros del conteo.

“Más allá de la competencia, esta es una forma única de conectar con la naturaleza, despertar la curiosidad y fomentar la educación ambiental”, enfatizó Vallarino.

Por su parte, Jan Axel Cubilla, presidente de la Sociedad Audubon Panamá, subrayó que el país tiene la fortuna de contar con una biodiversidad extraordinaria.

“Este evento nos permite compartirla con el mundo. Cada año demostramos que, mediante la ciencia ciudadana, aportamos datos valiosos y posicionamos a Panamá como un destino líder en aviturismo”, afirmó.

En el Parque Nacional Camino de Cruces, la presidenta de la organización comunitaria Cruces Trails, Michelle Pérez, explicó que en la edición de mayo (Global Big Day) su grupo contabilizó alrededor de 70 especies y confía en repetir ese logro.Pérez detalló que participaron observadores provenientes de Panamá Oeste, la ciudad capital y Panamá Norte.

Mientras tanto, en el Parque Nacional Soberanía, varios autobuses transportaron estudiantes de carreras científicas de la Universidad de Panamá y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS).Anel Alcedo, coordinador del programa de gestión ambiental de UDELAS, resaltó que este tipo de actividades representa una excelente preparación para eventos mayores y, al mismo tiempo, un ejercicio práctico que complementa la formación académica.

Al tratarse de una competencia internacional, los resultados oficiales del October Big Day se darán a conocer en las próximas 24 a 48 horas. En mayo pasado, durante el Global Big Day, Panamá alcanzó un desempeño histórico al registrar 774 especies de aves en solo 24 horas, posicionándose entre los siete primeros países del mundo y consolidándose como líder mundial en diversidad avifaunística en relación con su tamaño y población.