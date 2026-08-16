Nacionales

Panamá negó entrada a ciudadano canadiense por vínculos con organizaciones extremistas

Panamá negó entrada a ciudadano canadiense por vínculos con organizaciones extremistas
Cortesía | El detenido.
Redacción Web
16 de agosto de 2026

El Servicio Nacional de Migración (SNM) negó el ingreso al país a un ciudadano canadiense tras detectar en los controles de seguridad vínculos con organizaciones que representan una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad internacional, así como expresiones de simpatía hacia el grupo extremista Hamás.

El ciudadano fue retornado a su país de origen inmediatamente después de activarse el protocolo correspondiente.

La detección se produjo durante los procedimientos de verificación migratoria que se aplican a todas las personas que ingresan por el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Tras el cruce de información y el análisis de riesgo, las autoridades confirmaron la alerta y ejecutaron la inadmisión.

“Ningún indicio se pasa por alto. Quien represente un riesgo para la seguridad o mantenga vínculos con grupos que promuevan la violencia hallará en nuestros puestos de control una respuesta inmediata y contundente por parte de las unidades migratorias”, indicó el SNM a través de un comunicado.

La entidad precisó que la medida se ejecutó conforme a la normativa vigente y reiteró que mantiene sus filtros activos en todos los puntos de entrada al país.

“La seguridad de Panamá no se negocia ni se omite”, concluyó el Servicio Nacional de Migración.

Tags:
detenido
|
canadiense
|
Migración Panamá
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR