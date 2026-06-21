Panamá lidera cumbre ministerial orientada a presentar resultados concretos

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Panamá inauguró la 31.ª Reunión Ordinaria del Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), con un llamado enfático a fortalecer la cooperación regional y avanzar “de la consulta a la acción”.

El ministro de Relaciones Exteriores Javier Martínez-Acha Vásquez destacó: “Cuando el Caribe habla con una sola voz, el mundo escucha, y cuando actúa unido, el mundo cambia”, y reiteró el compromiso de Panamá con el fortalecimiento de la integración regional.

Martínez-Acha Vásquez subrayó que, durante la Presidencia del Consejo de Ministros de la AEC ejercida por Panamá entre enero y junio de este año, se ha trabajado para consolidar una organización “más dinámica, eficiente y orientada a resultados concretos”, impulsando iniciativas con impacto real para los países miembros.

Por su parte, la secretaria general de la AEC, Noemí Espinoza, reconoció el papel estratégico que desempeña Panamá dentro del organismo y destacó los avances logrados hacia una agenda regional centrada en la ejecución de proyectos y la obtención de resultados tangibles.

De la Cancillería enfatizaron que la reunión se desarrolla en el marco de las actividades conmemorativas del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, un acontecimiento histórico que reafirma el espíritu integracionista de la región.