Panamá invitó a Japón a unirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal

El presidente José Raúl Mulino invitó a Japón a unirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá “para asegurar el libre tránsito, seguro y confiable, para todas las naciones y la cooperación multilateral”.

“Queremos fortalecer la cooperación técnica, compartir experiencias en innovación portuaria, digitalización de operaciones y eficiencia energética, así como en la capacitación de la gente de mar. Japón es líder mundial en tecnología naval y Panamá es líder en registro de naves; esa combinación tiene un potencial inmenso”, destacó Mulino en la recepción en su honor donde también estuvo acompañado por parte de su equipo de trabajo.

También señaló que, en materia de inversión, Panamá ofrece a las empresas japonesas un punto de entrada para desarrollar de manera eficiente sus negocios en América Latina y el Caribe.

El mandatario panameño destacó la ubicación geográfica única, con conectividad marítima, aérea y digital sin igual, además de un centro financiero responsable, sólido y regulado que sirve como plataforma regional. También describió las ventajas de las zonas francas y regímenes especiales, como la Zona Libre de Colón y Panamá Pacífico, que facilitan el comercio internacional.

“Invito a las compañías japonesas a considerar a Panamá como su ‘hub’ para las Américas: desde nuestras costas pueden llegar a mercados que suman más de 320 millones de consumidores. Empresas de logística, tecnología, energías renovables, manufactura ligera y servicios especializados encontrarán en Panamá estabilidad, talento y proyección global”, dijo Mulino.

“Panamá es la puerta de entrada de productos japoneses al bloque más importante del hemisferio sur, tanto de producción agropecuaria como de consumo, así como también la ruta más eficiente para la importación, aquí, de los productos de aquellas naciones”, aseveró el presidente Mulino, quien cerró su discurso invitando a los japoneses a disfrutar de productos panameños de altísima calidad, como cafés, especialmente el geisha; el cacao nacional, que es de clase mundial, y la piña con el sello “sabor del año”, concluyó el Presidente de Panamá.

Este tratado ya ha sido firmado por 40 países.