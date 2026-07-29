Panamá impide ingreso a dos colombianos con antecedentes penales

Dos ciudadanos colombianos fueron impedidos de ingresar a Panamá tras detectarse antecedentes penales durante los controles de seguridad realizados en el Aeropuerto Internacional Panamá Pacífico.

Los casos fueron informados por el Servicio Nacional de Migración (SNM), que detalló que ambas personas presentaban alertas y registros relacionados con delitos graves, por lo que se aplicaron las medidas establecidas en la normativa vigente.

Uno de los ciudadanos, procedente de Medellín, mantenía una condena por tráfico de drogas en Panamá. Según Migración, fue sentenciado a 12 años de prisión, cumplió parte de la pena en el país y posteriormente completó su condena tras ser extraditado a Colombia.

El segundo individuo detectado contaba con antecedentes por porte ilegal de armas, concierto para delinquir y pertenencia a grupos armados en su país de origen.

Migración explicó que ambas situaciones fueron identificadas mediante los sistemas de verificación y control de pasajeros, lo que permitió activar los procedimientos correspondientes. Tras la evaluación de los casos, los dos ciudadanos fueron devueltos a su país de procedencia.

La entidad reiteró que mantiene controles rigurosos en los distintos puntos de ingreso a Panamá con el objetivo de proteger la seguridad de la población y garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias.