Panamá felicita a la primera ministra de Barbados por su reelección

Mediante un comunicado de la Cancillería, el Gobierno de la República de Panamá felicitó a la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, por su “contundente victoria” en las elecciones generales. Este será su tercer mandato consecutivo al frente del Gobierno de este Estado insular del Caribe.

“Panamá reconoce el firme compromiso demostrado por la primera ministra Mottley en la lucha contra la pobreza, el fortalecimiento de las instituciones democráticas y la mejora de los servicios públicos, prioridades que reflejan una visión de desarrollo inclusivo y sostenible para el pueblo barbadense”, detalla la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La nota agrega que el “Gobierno panameño expresa sus mejores deseos de éxito en la conducción de esta nueva etapa gubernamental y reafirma su voluntad de continuar profundizando los lazos históricos de amistad, cooperación y diálogo entre la República de Panamá y Barbados, en beneficio de nuestros pueblos y de la integración caribeña”.

Mottley, de 60 años, y su nuevo gabinete, tomarán posesión el próximo 16 de febrero, y la primera sesión parlamentaria se llevará a cabo el día 20.