Panamá, expuesto a un terremoto

a.Rodríguez | Tras el sismo registrado en Venezuela el pasado 24 de junio, surge la interrogante sobre si un fenómeno similar podría ocurrir en Panamá. Al respecto, el catedrático y experto en geología de la Universidad de Panamá, Arkin Alain Tapia Espinosa, explicó que “Panamá forma parte del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, donde interactúan diversas placas tectónicas”. El experto señaló que eventos de esta naturaleza pueden registrarse en el territorio nacional.

No obstante, destacó que el país ha fortalecido sus medidas de prevención en materia de construcción. Recordó que desde 1984 el Reglamento Estructural Panameño establece la obligatoriedad del diseño antisísmico para las nuevas edificaciones, normativa que ha sido objeto de constantes actualizaciones para incorporar los avances en ingeniería y conocimiento sísmico.

El especialista indicó que la versión vigente del reglamento fue aprobada en 2021, por lo que las construcciones más recientes cumplen con criterios de diseño.