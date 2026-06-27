Más de 570 personas reciben atención integral durante gira “Amor sobre Ruedas” en Panamá Este

Durante tres días de jornada comunitaria, la gira “Amor sobre Ruedas” brindó atención integral a cientos de residentes de las comunidades de Cañitas, Las Margaritas y Tanara, con importantes resultados en materia de salud y prevención, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo al Minsa en total, se realizaron 178 electrocardiogramas, 102 mamografías, más de 100 pruebas de glicemia capilar, se aplicaron más de 100 dosis de vacunas y se atendieron más de 100 mascotas por médicos veterinarios. Además, más de 570 personas participaron en charlas de prevención y promoción de la salud, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

La jornada fue organizada por la Región de Salud de Panamá Este, en coordinación con el Despacho de la Primera Dama, como parte de la gira comunitaria “Amor sobre Ruedas”, cuyo objetivo es acercar servicios médicos especializados y gratuitos a la población de áreas de difícil acceso.

Asimismo la entidad señaló que como parte de las acciones de educación sanitaria, el equipo regional de Promoción de la Salud distribuyó material informativo y artículos promocionales, abordando temas prioritarios como la prevención de la obesidad, la importancia de no fumar, la práctica regular de actividad física, la alimentación saludable, la prevención de las enfermedades renales crónicas no tradicionales y la entrega de recetarios con opciones de alimentación saludable.

El director regional de Salud de Panamá Este Dr. Bernabé González indicó que la iniciativa reafirma el compromiso del Ministerio de Salud y del Despacho de la Primera Dama de acercar servicios de salud de calidad a las comunidades, fortaleciendo la promoción de estilos de vida saludables, la prevención de enfermedades y la detección temprana, contribuyendo al bienestar y la calidad de vida de la población de Panamá Este.