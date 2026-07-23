Panamá expresa condolencias a Chile por víctimas de los recientes eventos climáticos

El Gobierno de Panamá expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo de Chile por la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por los intensos temporales, inundaciones y otros eventos climáticos extremos que han afectado diversas regiones del país sudamericano.A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y expresó sus deseos de pronta recuperación para las personas heridas, así como su respaldo a las comunidades afectadas.Asimismo, el Gobierno panameño extendió su apoyo a las autoridades chilenas que lideran las labores de respuesta, asistencia y recuperación en las zonas impactadas por la emergencia.En el mensaje, Panamá reafirmó los históricos lazos de amistad, cooperación y fraternidad que unen a ambas naciones, al tiempo que expresó su deseo de una pronta recuperación de las áreas afectadas y del bienestar del pueblo chileno.