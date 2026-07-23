Panamá expresa condolencias a Chile por víctimas de los recientes eventos climáticos

El Gobierno de Panamá expresó sus condolencias al Gobierno y al pueblo de Chile por la pérdida de vidas humanas y los daños ocasionados por los intensos temporales, inundaciones y otros eventos climáticos extremos que han afectado diversas regiones del país sudamericano.

A través de un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Panamá manifestó su solidaridad con las familias de las víctimas y expresó sus deseos de pronta recuperación para las personas heridas, así como su respaldo a las comunidades afectadas.

Asimismo, el Gobierno panameño extendió su apoyo a las autoridades chilenas que lideran las labores de respuesta, asistencia y recuperación en las zonas impactadas por la emergencia.

En el mensaje, Panamá reafirmó los históricos lazos de amistad, cooperación y fraternidad que unen a ambas naciones, al tiempo que expresó su deseo de una pronta recuperación de las áreas afectadas y del bienestar del pueblo chileno.