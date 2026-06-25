Panamá envía misión del Sinaproc para apoyar en el rescate de sobrevivientes tras terremotos en Venezuela

El Gobierno Nacional de Panamá anunció el envío de un contingente de rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) a la República Bolivariana de Venezuela. La misión, ordenada directamente por el presidente de la República, José Raúl Mulino, tiene como objetivo principal sumarse a las labores de búsqueda y salvamento de sobrevivientes tras los dos devastadores terremotos que sacudieron ayer al país suramericano.

El mandatario panameño dio a conocer la instrucción a través de su cuenta oficial en la red social X, donde expresó el sentir del pueblo panameño y el propósito del despliegue humanitario.

“He instruido el envío de una misión de rescatistas y personal de Sinaproc a Venezuela a fin de colaborar en las misiones de rescate y salvamento. Esperamos que se logre estabilizar los efectos de esta tragedia”, manifestó el presidente Mulino.

Previo al anuncio del envío de la fuerza de tarea, el jefe de Estado panameño ya había utilizado las redes sociales para enviar un mensaje de aliento y respaldo a la nación venezolana en estos momentos de crisis.

“Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos”, reafirmó el mandatario.

Se espera que en las próximas horas el equipo de especialistas de Sinaproc complete su despliegue hacia las zonas más afectadas, aportando personal capacitado y equipo técnico para agilizar la localización de personas atrapadas entre los escombros y mitigar el impacto de esta catástrofe natural.