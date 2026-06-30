Panamá despacha nueva carga de ayuda humanitaria hacia Venezuela

El Gobierno de Panamá, a través del Despacho de la Primera Dama, informó del envío de una nueva carga de ayuda humanitaria hacia Venezuela, compuesta por 78 pallets de medicamentos, insumos médicos y herramientas para búsqueda y rescate, transportados a bordo de un vuelo de Copa Airlines.

Además, se enviaron 12 pallets adicionales en un vuelo de la aerolínea Uniworld.

Las autoridades señalaron que esta primera fase continúa enfocada en apoyar las labores de búsqueda y rescate, así como en hacer llegar suministros esenciales a las personas que más lo necesitan.

Asimismo, destacaron el apoyo de distintas instituciones y voluntarios que participaron en la coordinación y logística del envío, incluyendo personal del Aeropuerto Internacional de Tocumen, transportistas y equipos del Despacho de la Primera Dama.

También reconocieron el trabajo conjunto del INADEH, el Ministerio de Gobierno de Panamá, el SINAPROC y la Policía Nacional de Panamá, entre otras instituciones.